Insetti da mangiare: l'Unione Europea approva le 'tarme della farina' per il consumo

L'Unione Europea ha recentemente approvato le tarme della farina come un alimento "sicuro per il consumo umano" e a quanto pare potrebbero presto diventare disponibili per l'acquisto nei supermercati. Questa è la prima volta che gli insetti hanno ricevuto tale approvazione, e in futuro ne verranno accettati molti altri.

La ragione per questa approvazione non è difficile da ricercare: oltre a essere una grande fonte di proteine, gli insetti forniscono un'opportunità per la produzione di cibo in aree in cui la domanda non riesce a tenere il passo con il consumo. Sicuramente da noi ci vorrà ancora molto tempo prima che diventino un cibo "comune".

Nel mondo, infatti, 2,5 miliardi di persone mangiano regolarmente insetti. Alcuni chef statunitensi hanno già iniziato a cucinare gli insetti per combattere la repulsione istantanea che molte persone ricevono alla vista dell'alimento. Sono state aperte start-up, inoltre, che vendono diversi pasti gourmet e snack con insetti sia per gli umani che per i cani, pubblicizzandoli come un'alternativa economica per ottenere nutrienti importanti a un prezzo davvero economico.

Insomma, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) approva le tarme della farina - come snack o ingrediente di preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta - al consumo e ciò significa che ora possono essere venduti in tutti i paesi europei. Tali prodotti sono attualmente venduti e possono essere trovati nel Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Finlandia.

Arriveranno presto anche da noi? Staremo a vedere.