Tutti gli insetti del mondo pesano di più degli umani e del bestiame messi insieme

Esistono miliardi di insetti sulla Terra. Questa informazione non stupisce di certo, poiché per ogni abitante del pianeta ci sono 1 milione di formiche, ma recente uno studio ha calcolato per la prima volta il peso complessivo di tutti gli insetti terrestri e dei relativi artropodi del nostro mondo. Spoiler: sono tanti.

Il risultato? Mettendo insieme tutte queste creature si avrà una biomassa quasi uguale al peso di tutti gli esseri umani e del bestiame messi insieme. Il totale in numeri è presto detto: 1.000 milioni di tonnellate per insetti terrestri e gli artropodi; più del doppio rispetto ai "soli" 400 milioni di tonnellate di noi umani.

Gli scienziati hanno raccolto migliaia di osservazioni in anni di ricerca prese da oltre 300 località e sono stati quindi in grado di suddividere i numeri più grandi in gruppi rappresentativi. Le termiti, pensate, contribuiscono più di tutti alla massa totale degli insetti terrestri e sono i responsabili di circa il 40% della biomassa nel gruppo che vive nel suolo, rispetto al 30% fornito da formiche, collemboli e acari messi insieme.

C'è da fare una premessa: alcuni gruppi potrebbero essere stati sottostimati e addirittura potrebbero essere pesino più numerosi. Una scoperta importante questa, biomassa a parte, perché "dobbiamo tenerne conto [dei loro numeri] se vogliamo comprendere appieno l'impatto dell'umanità sul pianeta e le possibili conseguenze del cambiamento climatico", affermano infine gli scienziati.