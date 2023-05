No, gli insetti non possono avere seni: se ne vedete uno è un fake

Su internet si può vedere e conoscere di tutto. Il problema è che molte volte le informazioni su certi argomenti sono poche e addirittura manipolate. Proprio recentemente, infatti, è diventata virale la foto di un calabrone con quello che sembra essere un seno. Molti nei commenti si chiedevano se fosse vero e noi ci rivolgiamo a loro: no, non lo è.

Sappiamo che molti di voi potrebbero restare sbigottiti, ma la verità è che la natura a volte può sorprendere, come ad esempio questo pesce reale con una bocca simile alla nostra, e poiché la conoscenza degli insetti è limitata - in confronto soprattutto ad animali più famosi - non è difficile che qualcuno sul web possa "cascare" in questa - solo all'apparenza - innocente burla.

Certo, è vero che ci sono animali a cui cresce temporaneamente il seno durante l'allattamento o l'ovulazione, per poi scomparire di nuovo, ma solo nei mammiferi (che non esistono di colore verde).

Così come potrete vedere dalle due foto presenti in calce alla notizia, la prima postata su Twitter è falsa e frutto di un fotoritocco, mentre l'altra è quella originale. Ricordatevi, infatti, che insetti, rettili e anfibi non possono avere il seno, poiché è una caratteristica esclusiva di molti mammiferi (che rientrano appunto in questa categoria perché allattano i loro piccoli).

L'unico animale sulla Terra che ha sviluppato il seno che vi rimane in modo permanente è l'essere umano.