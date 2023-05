Questi insetti utilizzano uno strumento per cacciare meglio

Gli insetti sono davvero incredibili. Così in un nuovo studio sulla rivista Biology Letters gli scienziati hanno scoperto una cimice del genere gorareduvius, soprannominata "insetto assassino", che utilizza degli strumenti per una tecnica di caccia in cui si riveste meticolosamente di una resina appiccicosa come mezzo per catturare la preda.

"L'uso di strumenti negli animali è un fenomeno complesso e raro, in particolare negli insetti", si legge nello studio. "Diverse specie applicano resine vegetali adesive al loro corpo, che funzionano nel migliorare la cattura delle prede."

Gli addetti ai lavori in Australia hanno osservato gli insetti in natura e in cattività, prelevando 26 diverse creature per metterle insieme ai loro pasti preferiti: mosche o formiche. Così come preventivato, i ricercatori hanno scoperto che per gli insetti ricoperti di resina era molto più facile catturare le mosche rispetto alle loro controparti senza.

Dei 26 insetti prelevati, quelli con la resina hanno avuto il 26% di successo in più nell'agguantare il proprio spuntino. "Abbiamo scoperto che l'applicazione della resina come strumento trasmette un chiaro vantaggio predatorio agli insetti assassini", si legge nello studio. "Il Gorareduvius sp. può quindi essere considerato un utilizzatore di strumenti, e poiché questo comportamento era presente in tutti gli individui, l'uso di strumenti può essere considerato stereotipato."

