Insetto chiamato 'Hitler' a rischio estinzione a causa dei Neo-Nazisti che lo collezionano

C'è un coleottero che sta vivendo una situazione davvero singolare e preoccupante. Si tratta dell'Anophthalmus hitleri, un insetto che, purtroppo per lui, porta il nome di uno dei personaggi più controversi e odiati della storia: Adolf Hitler.

Questa povera creatura, che vive esclusivamente nelle grotte della Slovenia, è diventato oggetto di desiderio per i neo-nazisti, affamati di cimeli legati al Führer. La domanda per questo insetto è cresciuta a tal punto che ora è vicino all'estinzione a causa del nome stesso dell'insetto (ecco le nomenclature più assurde date agli animali).

Alcuni scienziati stanno spingendo per una rinomina del coleottero, sperando che ciò possa salvare la specie dalla brama dei collezionisti. Già nel 2006, era stato segnalato che gli estremisti si avventuravano nelle grotte slovene solo per catturare questi coleotteri, con esemplari ben conservati che venivano venduti per cifre considerevoli.

La situazione ha raggiunto un punto tale che quasi tutti gli esemplari dell'Anophthalmus hitleri della Collezione Zoologica dello Stato Bavarese sono stati rubati. Di recente, l'antropologa canadese Mirjana Roksandic ha sottolineato che questa creatura non merita di portare un nome così pesante. "È un insetto innocente", ha dichiarato, suggerendo di porre fine a questo commercio illegale cambiando semplicemente il suo nome.

La questione solleva anche dubbi sulla convenzione di dare nomi di celebrità agli insetti, o nomi di personaggi della finzione, una pratica adottata nella speranza di attirare l'attenzione dei media.