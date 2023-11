Ecco l'insetto più grande mai esistito sulla Terra: enorme come un piccione

Circa 275 milioni di anni fa, quando la Terra era un luogo radicalmente diverso e tutti i continenti erano uniti nella supercontinente Pangaea, un insetto gigante dominava i cieli. Conosciuto come Meganeuropsis permiana, questo essere straordinario aveva un'apertura alare stimata di 71 centimetri, come un piccione ben nutrito.

Nonostante la sua somiglianza con le libellule moderne, il Meganeuropsis permiana apparteneva in realtà a un ordine estinto di insetti noto come Meganisoptera, o griffinflies. Questo gigante alato viveva in un'epoca in cui i rettili dominavano la terraferma e gli insetti conoscevano una notevole diversificazione.

Il genere Meganeuropsis è diviso in due specie, e la più grande, Meganeuropsis permiana, è stata descritta per la prima volta nel 1939 dall'entomologo e paleontologo americano Frank Carpenter, basandosi su un singolo esemplare incompleto trovato a Elmo, Kansas. Pochi anni dopo, Carpenter descrisse una specie simile ma più piccola, Meganeuropsis americana.

Tuttavia, a causa della natura degli insetti, che non possiedono ossa e quindi non si fossilizzano come altri animali, è estremamente difficile scoprire esemplari di questi insetti giganti. Inoltre, esiste un limite teorico alla dimensione che un insetto può raggiungere, e sembra che il Meganeuropsis permiana si avvicinasse a quel limite.

Gli insetti sono limitati dal loro esoscheletro, che devono mutare man mano che crescono, un processo che diventa sempre più costoso in termini di energia e risorse man mano che l'insetto si ingrandisce. Inoltre, gli insetti respirano in modo diverso da uccelli, rettili e mammiferi, attraverso un sistema di piccoli tubi chiamati trachee che portano ossigeno direttamente alle loro cellule.

Man mano che un insetto cresce, le trachee diventano meno efficienti nel fornire ossigeno a tutte le sue cellule. Allo stesso tempo, il millepiedi più grande mai esistito era lungo 2 metri.