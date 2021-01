Questo insetto utilizza una tecnica di fuga davvero particolare e bizzarra

Gli elateridi sono una famiglia di coleotteri conosciuti per avere un meccanismo a scatto davvero particolare: producono un "click" che scaraventa l'insetto in aria, spingendosi in aria più di 20 volte la loro altezza senza usare le gambe. Una piccola meraviglia ingegneristica naturale che gli esperti stanno studiando con curiosità.

Un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Illinois ha pubblicato uno studio che esamina le potenziali applicazioni della capacità dell'insetto per la costruzione di alcune macchine. I coleotteri di questa famiglia utilizzano uno strumento simile a un "cerniera" nel loro torace, appena dietro la testa, per saltare in aria.

"Il meccanismo della cerniera ha un piolo su un lato che rimane bloccato sull'altro lato della cerniera" , ha spiegato in un comunicato stampa la professoressa di entomologia Marianne Alleyne. "Quando il fermo viene rilasciato, si sente un clic udibile e un movimento rapido e inflessibile che fa saltare il coleottero", ha continuato.

Queste azioni mostrano due principi ingegneristici di base chiamati rinculo elastico e smorzamento. Come sottolineano i ricercatori, l'accelerazione di questo movimento è 300 volte superiore a quella dell'accelerazione gravitazionale terrestre, una quantità di energia incredibile per un insetto così piccolo.

La cosa ancor più sbalorditiva è che l'insetto può ripetere questa manovra senza subire alcun danno fisico significativo. "Questo lavoro si è rivelato un ottimo esempio di come l'ingegneria può imparare dalla natura e di come la natura lo dimostra principi di fisica e ingegneria", sottolinea infine la professoressa di scienze meccaniche e ingegneria Aimy Wiss.

