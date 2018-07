Insider svela quando arriveranno Galaxy X e Galaxy S10: sono lo stesso device?

Verso la fine di giugno Samsung ha confermato i rumor apparsi da tempo sul web con la decisione di presentare Sasmung Galaxy Note 9 il 9 agosto a New York; una mossa che potrebbe rendersi necessaria per contrastare le basse vendite fatte registrare dal Galaxy S9. Ma il colosso coreano ha altri colpi in canna, come rivela un leaker.

Stando a quanto riportato dal leaker Ice universe, Galaxy Note 9 dovrebbe regnare incontrastato sul mercato per circa 4 mesi, dopodiché è previsto l'arrivo di un altro smartphone top di gamma, che potrebbe essere il Galaxy X. Questo chiacchierato device, sempre secondo il leaker, sarà presentato al CES 2019 che si terrà a gennaio, e date le sue caratteristiche tecniche molto particolari potrebbe essere mostrato al pubblico come un prototipo, non ancora pronto per essere messo in vendita.

Per quanto riguarda Note 9, il nuovo phablet top di gamma potrebbe non stupire per le sue specifiche tecniche o per il suo design all'avanguardia, dato che entrambi questi aspetti sembrano attingere a piene mani dal passato, ovvero delle soluzioni adottate con il suo predecessore, il Note 8: ciò che potrebbe invece cambiare le carte in tavola sono le caratteristiche della S-Pen, che pare sarà dotata di connessione Bluetooth e di alcune innovative feature.

La seconda parte delle indiscrezioni invece, sempre a cura di Ice universe, sembra paradossalmente contraddire la prima: Samsung non avrebbe intenzione di rischiare un flop nelle vendite mettendo sul mercato solo Galaxy X, che potrebbe non raggiungere i risultati sperati a causa del suo design "a conchiglia"; entrerebbe quindi in gioco il Galaxy S10, il cui annuncio è previsto in occasione della MWC 2019.

L'S10 sarebbe il decimo modello della serie Galaxy, e questo aspetto ha fatto nascere alcune teorie sul web: che con il Galaxy X, dove "X" starebbe per 10, Samsung abbia intenzione di replicare quanto fatto da Apple con l'iPhone X?