InSight compie la sua prima manovra correttiva: destinazione Marte

Per la prima volta dalla sua partenza, il lander InSight ha effettuato la sua prima correzione dell'orbita per dirigersi verso Marte. Parliamo della nuova missione della NASA ancora una volta dedicata al pianeta rosso, che ha l'obiettivo di studiarne la struttura interna misurandone i movimenti tramite un sismometro.

Per effettuare la correzione dell'orbita l'agenzia spaziale americana ha attivato per la prima volta i razzetti: questo tipo di manovra potrà accadere altre 6 volte durante il viaggio del lander, così da garantire il suo atterraggio sul suolo marziano. La strada è ancora lunga prima dell'arrivo previsto il 26 novembre del 2018.

Il monitoraggio della posizione della sonda è affidato al Jet Propulsion Laboratory della NASA in Pasadena (California), che è anche il respondabile di tutta la missione InSight. Gli addetti ai lavori stimano continuamente la posizione e la velocità del veicolo spaziale e viene effettuata una variazione dell'orbita quando necessario.

In questa prima manovra i propulsori sono stati attivati per 40 secondi, il necessario per cambiare la velocità della sonda in modo che atterri nell'esatto punto della superficie di Marte previsto dalla missione.

Chiaramente la posizione e la velocità di InSight non possono essere note con precisione dalla terra. Per questo entrano in gioco 3 diverse antenne sparse su sul globo facenti parte del sistema DSN, che può ricevere i dati dalla sonda in qualsiasi momento. Con questi dati gli addetti ai lavori riescono ad inferire quali sono le forze che agiscono sulla sonda e quindi capire quali sono le manovre correttive da effettuare.

Per saperne di più sulla missione InSight vi rimandiamo allo speciale dedicato che ne descrive la missione e al video della partenza verso Marte.