InSight della NASA è a metà strada verso Marte e i suoi strumenti funzionano perfettamente

Sono passati più di 100 giorni dalla partenza del veicolo spaziale che trasporta il lander InSight, il nuovo mezzo che la NASA vuole sfruttare per studiare l'interno del pianeta Marte, fino ad oggi sconosciuto. InSight si trova a più di metà strada e il suo atterraggio sul pianeta rosso è atteso il 26 novembre 2018.

Il 20 agosto il veicolo spaziale ha superato i 277 milioni di chilometri percorsi dalla terra e deve viaggiarne altri 208 milioni prima di atterrare nella regione Elysium Planitia sull'equatore di Marte. Qui il lander comincerà lo studio della parte interna del pianeta tramite un sismometro e un sensore termico con cui è equipaggiato.

InSight è l'acronimo di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, e una della grandi novità è un piccolo chip sul quale sono stati scritti più di 2,4 milioni di nomi di persone sparse in tutto il mondo che hanno compilato il form della NASA. La stessa iniziativa è stata reiterata anche per la missione Parker Solar Probe che è partita questo mese.



Gli strumenti di InSight sono stati testati e per ora tutti quelli necessari all'atterraggio risultano funzionanti. Anche la strumentazione per monitorare l'interno della terra non ha riscontrato alcun problema dopo il lancio e durante il viaggio.

Per saperne di più sulla missione InSight vi rimandiamo allo speciale dedicato che ne descrive la missione, al video della partenza verso Marte e alla notizia della sua prima manovra correttiva.