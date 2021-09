InSight ha registrato il terremoto marziano più potente di sempre: è durato 90 minuti

Il lander InSight è arrivato sul Pianeta rosso a fine 2018, e da allora ha registrato moltissimi "martemoti" mediante i suoi strumenti, con lo scopo di analizzare tali vibrazioni e creare una mappa dettagliata dell'interno di Marte. Di recente, il lander ha registrato un terremoto di incredibile intensità.

Lo scopo di questo piccolo ma affascinante robot della NASA è quello di captare anche le più piccole vibrazioni che attraversano il sottosuolo marziano, e di studiarne il tipo e l'andamento, al fine di mappare il cuore di Marte. Un po' come un sonar alieno.

Stando a quanto riportato dalla NASA, lo scorso agosto InSight è riuscita a registrare due eventi sismici di incredibile potenza, con una magnitudo 4.2 e 4.1 (i più intensi di tutta la carriera del lander). Ma non è finita qui: un altro evento è stato captato dal lander proprio pochi giorni fa - più precisamente il 18 settembre 2021 - il quale è entrato immediatamente nella lista delle rilevazioni più spettacolari mai fatte: la magnitudo del terremoto è stata di 4.2, e con una durata eccezionale di quasi 90 minuti.

Un terremoto di tale misura apporterà incredibili benefici allo studio del cuore di Marte, permettendo di aggiungere dettagli sempre più precisi e minuziosi alla grande mappa dell'interno del Pianeta Rosso. Gli scienziati stanno attualmente ancora studiando l'evento del 18 settembre appena verificatosi.

Un record che ha lasciato entusiasti gli ingegneri NASA e del JPL che gestiscono la missione. È un'ottima notizia sapere che il lander sta bene, in quanto non molto tempo fa Insight ha rischiato di spegnersi per sempre, a causa soprattutto della difficoltà dei pannelli solari di fornire un giusto apporto energetico ai sistemi primari.

Bisogna ricordarsi, infine, di una cosa importante: il pianeta rosso non ha placche tettoniche come la Terra, quindi le scosse di cui si parla sono di natura esclusivamente vulcanica, capaci di creare fluttuazioni sensibili nel sottosuolo di Marte.