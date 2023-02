Questa insolita gemma nella tomba di Tutankhamon proviene da un meteorite

Il faraone Tutankhamon sembrerebbe aver posseduto molti oggetti venuti dallo spazio. Dopo un pugnale fatto con un "meteorite", all'interno della sua tomba è stato ritrovato uno scarabeo giallo situato sulla collana del re della XVIII dinastia egizia (potrete vedere un'immagine dell'ornamento in calce alla notizia).

L'origine della pietra ha creato molti dubbi negli addetti ai lavori ma, come riportato sulla rivista Geology nel 2019, il vetro giallo è stato creato dall'impatto di un meteorite avvenuto 29 milioni di anni fa. Analizzando gli zirconi all'interno di campioni di vetro trovati nel deserto libico, è stato scoperto che sono stati sciolti proprio dopo questo scontro.

Il vetro in questione, infatti, si forma quando la sabbia si scioglie a temperature molto elevate. "Sia gli impatti di meteoriti che le esplosioni aeree possono causare lo scioglimento [del materiale], ma solo un meteorite che si scontra contro il suolo crea onde d'urto che capace di formare minerali ad alta pressione", afferma il dott. Aaron Cavosie della Curtin University.

Si chiama reidite ed è un minerale raro formato da zirconi che hanno subito alte temperature e pressioni. "Gli impatti dei meteoriti sono eventi catastrofici, ma non sono comuni. Le esplosioni aeree [una teoria precedentemente formulata per spiegare il materiale] si verificano più frequentemente, ma ora sappiamo che questa non c'entra nulla", afferma infine il dott. Cavosie.

