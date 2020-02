Un insolito incontro con uno squalo balena, una creatura più grande dello squalo bianco

Molti di voi penseranno che lo squalo più grande della Terra sia quello bianco. Tuttavia, la creatura di questa specie più grande è lo squalo balena. L'aspetto è quello tipico, tuttavia presenta un corpo maggiormente largo e appiattito sul dorso, con testa smussata e bocca molto ampia. Può essere lungo fino a 20 metri.

Recentemente, un cittadino di Bundaberg, Danny Gapp, mentre si trovava vicino alla sua barca ancorata a Rooney Point, all'estremità settentrionale dell'Isola di Fraser, vide qualcosa nuotare nell'acqua. L'uomo stimò che il pesce fosse largo circa un metro e lungo fino a otto, e ad un certo punto colpì il fondo della sua barca di 18 metri.

"C'erano un paio di altre barche lì e avevamo le nostre luci subacquee accese" afferma l'uomo. "Ho visto questa grande ombra spuntare sotto la passerella che stava cercando di mangiare un'esca sotto le luci" continua Gapp. "Deve averci urtato per caso. Ha toccato l'angolo della barca e fatto oscillare, come se fosse una piccola onda o qualcosa del genere." L'incontro è stato incredibilmente raro. "È stato piuttosto sorprendente, e al momento non ce ne siamo resi conto, altrimenti probabilmente avremmo scattato più foto", esordisce l'uomo.

Secondo Brad Norman, ricercatore dell'Università del Queensland ed esperto di squali balena, l'avvistamento di queste creature al largo dell'isola di Fraser è stato insolito. "È davvero insolito, ma stiamo iniziando a ricevere segnalazioni di avvistamenti sulla costa orientale", afferma l'uomo. "In particolare al largo del Queensland, ogni anno ci sono stati numerosi avvistamenti."

Secondo Norman, gli squali balena sono alla costante ricerca di cibo e questo potrebbe essere il motivo della loro migrazione. "Sono una specie in pericolo ed è davvero importante iniziare a documentare questi avvistamenti interessanti", afferma infine l'uomo.