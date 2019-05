Insonnia e smartphone, uno studio conferma il collegamento

Uno studio presentato dalla Società Europea di Endocrinologia nel corso di un evento in corso a Lione, ha confermato per la prima volta il collegamento tra l'insonnia e l'uso di smartphone prima di andare a letto. Secondo quanto affermato, basterebbe una settimana senza usare smartphone e tablet prima di dormire per regolarizzare il sonno.

I ricercatori del Netherlands Institute of Neuroscience, per trarre la conclusione si sono avvalsi di un gruppo di 55 adolescenti, ed hanno riscontrato che coloro che trascorrevano più di quatto ore al giorno davanti allo schermo dello smartphone, si addormentavano in media dopo trenta minuti rispetto a coloro che avevano un tempo di esposizione minore. Inoltre, coloro che trascorrono più tempo utilizzando lo smartphone o tablet, avrebbero più possibilità di svegliarsi durante la notte.

Lo studio è stato effettuato chiedendo a 25 utenti di indossare una tipologia particolare di occhiali che bloccano le luce blu, o in alternativa di evitare completamente gli smartphone la sera per due settimane. I primi riscontri sono arrivati dopo solo sette giorni, quando la fase di sonno/veglia si è regolarizzata.

"Quello che vogliamo dimostrare è che i problemi nel dormire possono essere risolti più facilmente minimizzando l'esposizione serale o schermando la luce blu" sostengono gli autori, secondo cui le limitazioni per evitare i problemi andrebbero adottate già in tenera età. Un altro studio ha confermato che i bambini di cinque anni che guardano la tv o smartphone per più di due ore al giorno potrebbero sviluppare un deficit dell'attenzione all'asilo.

Negli ultimi anni i vari sviluppatori di software si sono adoperati per ridurre l'esposizione dalle luci blu, introducendo strumenti che rendono i toni chiari più caldi. Qualche mese fa uno studio però ha confermato che le luci blu non danneggiano la vista.