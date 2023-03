Insta360 presenta Insta360 Flow: lo stabilizzatore avanzato con tracciamento basato su IA

Insta360 annuncia oggi il lancio di Insta360 Flow, lo stabilizzatore per smartphone basato sull’IA dotato di tracciamento automatico che permette di tenere traccia del soggetto desiderato con estrema precisione.

Lo stabilizzatore a tre assi garantisce riprese ultra fluide e se abbinato al selfie stick, al treppiede o al power bank integrato, va a comporre un kit per la creazione di contenuti di livello professionale.

L’aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato dal tracciamento basato sull’intelligenza artificiale e la stabilizzazione a tre assi. Flow garantisce riprese prive di tremolii in qualsiasi circostanza, anche in situazioni estreme come in condizioni di scarsa luminosità e durante lo zoom.

Il tracciamento IA di Deep Track 3.0 permette anche di seguire i soggetti in tempo reale seguendo i movimenti grazie a funzioni come la re-identificazione della persona che non farà mai perdere traccia del soggetto inquadrato anche se ostacolato. Con tracciamento zoom, slow motion e viso nelle chiamate o nelle dirette streaming su FaceTime, Instagram e TikTok invece viene garantita un’elevata versatilità, mentre dal fronte affidabilità il Tracking Recovery permette a Flow di continuare a seguire con lo zoom il soggetto anche quando si sposta dall’inquadratura.

Insta360 si sofferma sul fatto che Flow è l’unico stabilizzatore per smartphone in grado di racchiudere in un unico dispositivo selfie stick, treppiede, power bank e staffa di montaggio.

Il controllo è garantito anche attraverso SmartWheel, che pemette di accedere in modo semplice e veloce ad una serie di funzioni, mentre la modalità Auto regola automaticamente le impostazioni del gimbal in base ai movimenti.

In termini di autonomia, può arrivare fino a 12 ore (secondo i dati ufficiali. Insta360 Flow è disponibile da oggi su Insta360.com , Amazon, USA, Europa e Giappone) e rivenditori selezionati al prezzo di vendita di 169,99 Euro che comprende un morsetto magnetico per il telefono, un cavo di ricarica, una cover per l’impugnatura e una custodia protettiva