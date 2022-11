Insta360, sconti su diversi modelli di action cam in occasione del Black Friday 2022

In occasione del Black Friday 2022, Insta360 propone degli sconti molto interessanti su molti dei prodotti presenti in listino. Alcuni modelli di action cam infatti beneficiano di riduzioni fino al 10% rispetto al prezzo precedente.

Di seguito la lista degli sconti:

Insta360 ONE RS 4K Edition - Action Cam Impermeabile 4K 60fp con stabilizzazione FlowState, foto 48MP, Active HDR, Editing IA: 287,99 Euro (319,99 Euro)

- Action Cam Impermeabile 4K 60fp con stabilizzazione FlowState, foto 48MP, Active HDR, Editing IA: 287,99 Euro (319,99 Euro) Insta360 ONE X2-5.7K 360° Action Camera con stabilizzazione, impermeabile IPX8, bastone selfie più invisibile, touchscreen, editing video automatico, controllo vocale: 415,99 Euro (489,99 Euro)

360° Action Camera con stabilizzazione, impermeabile IPX8, bastone selfie più invisibile, touchscreen, editing video automatico, controllo vocale: 415,99 Euro (489,99 Euro) Insta360 GO 2 32GB - Piccola Videocamera d'azione, 27 gr, impermeabile, stabilizzazione, cattura POV, sensore da 1/2.3", con custodia di ricarica e accessori per videocamere per viaggi, sport, vlog: 303,99 Euro (319,99 Euro)

La consegna, come sempre, è garantita a stretto giro di orologio e le action cam in questione beneficiano di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2023 per gli ordini effettuati entro il 31 Dicembre 2022.

Non è possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma solo attraverso la Creditline di Cofidis direttamente al check-out.

Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per tutti coloro che vogliono approfittare della Settimana del Black Friday 2022 per acquistare un'action cam.