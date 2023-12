L'instabilità in Medio Oriente colpisce i commerci globali: prezzi dell'hi-tech in salita?

A inizio dicembre, gli analisti si erano detti certi che il mercato delle schede video si fosse ripreso definitivamente dalla crisi innescata durante la pandemia e causata perlopiù dalla spropositata domanda di GPU per il mining di criptovalute. Ora, però, sono le condizioni geopolitiche globali a preoccupare il mondo dell'hi-tech.

In particolare, diverse testate estere come Tom's Hardware, TechPowerUp e persino la BBC - ciascuna con le proprie fonti all'interno dell'industria - hanno parlato di diffuse preoccupazioni circa la stabilità del Mar Rosso e del Canale di Suez, specie dopo l'inizio delle ostilità in Palestina tra Israele e Hamas. Secondo queste analisi, in particolare, la sicurezza dell'imbocco meridionale del Mar Rosso sarebbe messa a repentaglio dai guerriglieri Houthi dello Yemen, apertamente appoggiati dall'Iran e vicini alle rivendicazioni di Hamas.

Nelle ultime settimane, gli Houthi avrebbero iniziato ad attaccare navi cargo dirette verso l'Europa con delle vere e proprie azioni di pirateria, non dissimili da quelle che già si vedono sulle coste dell'Africa Orientale. Queste azioni rischierebbero tuttavia di distruggere l'asse est-ovest dei commerci, mettendo in ginocchio le importazioni europee di materiale proveniente da Paesi come India, Cina, Giappone, Vietnam, Taiwan e via dicendo. Il settore dell'hi-tech, dunque, potrebbe essere uno dei più colpiti da un incremento di azioni illegali nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen.

La BBC, in particolare, parla di "severi danni" alle catene produttive globali causati dall'insicurezza della zona di Suez, aggiungendo che diversi grandi trasportatori su scala globale, come MSC, Maersk, Hapag-Lloyd e Evergreen hanno già iniziato a modificare le proprie rotte dall'Asia verso l'Europa, evitando il passaggio per Suez. Tuttavia, se già gli attacchi hanno avuto delle gravi conseguenze sugli approvvigionamenti di diversi prodotti in alcuni mercati, una modifica delle tratte marittime potrebbe rivelarsi altrettanto problematica.

Infatti, il passaggio per il Capo di Buona Speranza anziché per Suez potrebbe incrementare di circa 10 giorni la durata dei viaggi delle navi cargo, aumentando del 35% circa sia i tempi di percorrenza delle merci - che dunque faticherebbero ad arrivare in tempo sui mercati europei, specie nei giorni natalizi - che i costi di trasporto. I produttori potrebbero infine decidere di aumentare i prezzi europei dei loro dispositivi per assorbire l'aumento dei costi connesso all'allungamento dei viaggi intercontinentali.