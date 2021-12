Instagram: nel 2022 cambia il feed, si ritorna all'ordine cronologico

Meta sta lavorando duramente su Instagram per riportarlo al centro dell'attenzione del pubblico, in particolare di quello più giovane. Tra le mosse già effettuate dall'azienda ricordiamo, per esempio, nuove feature di Instagram come la sintesi vocale per i video e il miglioramento della gestione degli album pubblicati sul social.

Oggi, invece, Instagram ha annunciato che nel 2022 farà il proprio ritorno il feed cronologico del social network, che era particolarmente amato dagli utenti ma che negli ultimi cinque anni è stato sostituito con un'homepage basata su un algoritmo simile a quello utilizzato per scegliere i contenuti rilevanti su Facebook.

Adam Mosseri, Capo di Instagram, ha rivelato che l'azienda sta pianificando di permettere agli utenti di tornare al feed cronologico, o almeno ad una "versione" di quest'ultimo, probabilmente dotata di leggeri correttivi creati con un algoritmo. L'annuncio è stato dato da Mosseri durante uno degli interrogatori del Senato americano relativamente alla sicurezza di Instagram per i più giovani: il dirigente della piattaforma, infatti, ha detto che "al momento siamo al lavoro su una versione del feed cronologico che speriamo di lanciare il prossimo anno".

In questa stessa sede, qualche giorno fa, lo stesso Mosseri aveva spiegato la funzione Prendi una Pausa di Instagram per i minori, che è stata lanciata sulla piattaforma poche ore dopo l'interrogatorio del dirigente. Ovviamente, visto il contesto in cui è arrivato l'annuncio, Mosseri non ha dato altre informazioni sul nuovo feed, limitandosi a dire che Instagram "sta puntando al primo trimestre del prossimo anno" per la sua implementazione.

Se il feed cronologico dovesse fare il proprio ritorno, si tratterebbe di un importante ripensamento da parte di Instagram, che finora ha strenuamente difeso l'homepage basata sull'algoritmo: per esempio, in un post sul blog aziendale dello scorso giugno, lo stesso Mosseri aveva scritto che il feed cronologico "rende impossibile per la maggior parte delle persone vedere tutto, figuriamoci quello che interessa loro davvero".

Accanto al ritorno del feed cronologico, Instagram sta anche testando alcune altre feature per la propria homepage: in particolare, nel 2022 arriverà il secondo feed "Preferiti", dove potrete visualizzare, sempre in ordine cronologico, i post di alcuni account selezionati nel vostro feed (per esempio gli "Amici stretti", i famigliari o i vostri creatori di contenuti preferiti). Invece, la piattaforma sta già da ora sperimentando i post "Suggeriti", cioè contenuti creati da account non seguiti ma che appaiono sul feed dell'utente perché ritenuti interessanti per quest'ultimo dall'algoritmo della piattaforma.