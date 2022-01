Instagram abbraccia la rivoluzione Metaverso: arrivano gli avatar 3D

Un Mark Zuckerberg "cartoon" spopola online in queste ore. Se vi state chiedendo il motivo, la questione è più "semplice" del previsto: sono arrivati gli avatar 3D su Instagram. La mossa di Meta è ovviamente pensata per puntare sempre di più sul Metaverso. Tuttavia, ci sono varie precisazioni da fare.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge, il reveal effettuato dalla società, che ha attirato particolarmente l'attenzione anche per via dell'utilizzo di una "trasposizione cartoon" del CEO di Meta, in realtà riguarda "semplicemente" la possibilità da parte degli utenti di creare dei nuovi "alter ego" virtuali "migliorati" da utilizzare, ad esempio, nelle Storie e nei Direct di Instagram e come foto profilo per quel che concerne Facebook e Messenger. Sono inoltre coinvolti gli sticker.

In ogni caso, per ora la funzionalità è limitata a USA, Messico e Canada. Insomma, si tratta di un "soft launch", in attesa di portare poi eventualmente questa possibilità anche in altri Paesi. Al netto di questo, risulta interessante notare che, tra i vari utilizzi che è possibile fare degli avatar 3D, rientra anche la possibilità di sfruttare il proprio "alter ego" per quel che riguarda la piattaforma Quest VR.

Oltre a questo, Meta ha stretto una partnership con la NFL per consentire agli utenti di "vestire" i propri avatar virtuali con outfit legati al Super Bowl. Insomma, Meta sta rivedendo i suoi piani per quel che concerne gli avatar, rendendoli molto più avanzati rispetto a un tempo anche su Facebook (in vista dell'espansione del Metaverso). Per maggiori dettagli in merito alla novità, potete fare riferimento al blog ufficiale di Meta.