Instagram, tutti gli account degli utenti under-16 saranno automaticamente privati

Instagram continua a ricevere sempre più funzionalità e accorgimenti pensati per la protezione degli utenti: dopo avere visto l’opzione di controllo dei contenuti sensibili, è il momento di trattare le nuove impostazioni default per gli utenti di età inferiore ai 16 anni, in particolare l’impostazione automatica dell’account come “privato”.

L’annuncio è giunto oggi stesso tramite il blog ufficiale Instagram, da cui riprendiamo quanto segue: “Creare un'esperienza su Instagram che sia sicura e privata per i giovani, ma anche divertente, è una sfida difficile da superare. Vogliamo che facciano facilmente nuove amicizie e stiano al passo con la loro famiglia, ma non vogliamo che abbiano a che fare con messaggi diretti indesiderati o commenti di estranei. Riteniamo che gli account privati siano la scelta giusta per i giovani, ma riconosciamo che alcuni giovani creatori potrebbero voler avere account pubblici per creare un seguito”.

Dalla giornata odierna, 27 luglio 2021, la piattaforma social di casa Facebook Inc. imposterà automaticamente tutti gli account degli utenti under-16 come privati, facendo quindi sì che dovranno essere loro ad approvare manualmente i follower che potranno vedere foto, video, post, Storie e Reels, con l’impossibilità di vederli apparire nel feed Esplora o tra gli hashtag. Gli attuali utenti under-16, invece, riceveranno una notifica apposta in-app per incoraggiarli a convertire l’account da pubblico a privato, a meno che non lo abbiano già fatto.

Questa decisione è stata presa dopo una ricerca specifica in merito a tale fascia demografica, la quale ha concluso che ben otto giovani utenti su dieci si registrano sulla piattaforma e rendono il loro account privato. Il nuovo sistema implementato da Instagram, comunque, non dovrà essere seguito obbligatoriamente: i gestori permetteranno a tutti gli utenti under-16 di mantenere il proprio account pubblico senza alcun problema.

