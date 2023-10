Instagram accusato di shadowban per i contenuti sulla Palestina, ma per Meta è un bug

Sono passate quasi due settimane da quando, il 7 Ottobre 2023, il gruppo terroristico di Hamas ha attaccato Israele dando il via ad un nuovo conflitto tra le parti. Nelle ore e giorni successivi sul web si sono moltiplicati gli appelli di pace e contenuti sul tema, soprattutto alla luce dell’aumento delle vittime.

Parallelamente, sono aumentate anche le bufale condivise sui social network: emblematica è l’azione dell’UE contro X, ma nella bufera nelle ultime ore è finito anche Instagram. Secondo quanto affermato da alcuni utenti filo-palestinesi, i loro account sarebbero stati oggetto di shadowban o addirittura censurati dalla piattaforma di Meta.

Lo shadowban è quella pratica che i social sono soliti mettere in campo per limitare la visibilità dei post o delle storie, e come osservato da Anna Iovine di Mashable, si applica a "contenuti che non sono consigliati nella pagina Esplora, Feed, Reels; a volte, shadowban significa che non è possibile trovarli nemmeno tramite la ricerca".

Meta ha rigettato le accuse ed in una dichiarazione diffusa da Andy Stone, il problema è legato ad un “bug che incide su tutte le storie che ricondividono i post di Reels e Feed".

"Questo bug ha colpito gli account in egual misura in tutto il mondo e non aveva nulla a che fare con l'oggetto del contenuto - e l'abbiamo risolto il più rapidamente possibile”, si legge in un post pubblicato sul blog.

Tuttavia, Mashable ha condotto un’inchiesta e parlando con diversi utenti Instagram che condividono contenuti sulla Palestina e sulla situazione a Gaza ha avuto conferma che i loro post hanno registrato un engagement significativamente basso. Jess White ad esempio ha ricondiviso una poesia di uno scrittore palestinese nella storia ed ha registrato un numero molto basso di visualizzazioni: “di solito ricevo 1.000 visualizzazioni sulle Storie. Quando “ho condiviso un post localizzato a Gaza ne ho avute solo tre in 10 minuti. Quando qualche ora dopo ho pubblicato qualcosa di non correlato, le visualizzazioni sono aumentate”.

Un altro utente anonimo sempre a Mashable ha raccontato di aver pubblicato dei contenuti filo-palestinesi che hanno registrato un engagement molto basso, e per un giorno non è stato in grado di pubblicare altre Storie sul suo account. Un altro iscritto invece osserva che i collegamenti per mandare donazioni a Gaza o enti di beneficenza a sostegno dei palestinesi non. funzionavano.