Instagram, addio a questa utile funzione per chattare con profili Facebook

Dopo l'addio a Facebook Messenger Lite, Meta si prepara all'inesorabile processo che porterà alla fine della possibilità di chattare su Facebook e Instagram in maniera "cross-app".

In altre parole, a partire da metà dicembre 2023 gli utenti di Instagram non saranno in grado di stabilire nuove conversazioni con i profili Facebook e viceversa. Lo stesso discorso varrà chiaramente anche per altri tipi di interazioni, come ad esempio le chiamate.

Allo stesso modo, non sarà possibile proseguire conversazioni già iniziate con profili dell'altra piattaforma, ma la cronologia resterà accessibile per la lettura.

Allo stato attuale, è difficile stabilire con certezza le motivazioni che hanno portato Meta a decidere di modificare in maniera tanto impattante i suoi sistemi di comunicazione. Una possibile spiegazione, come suggeriscono i colleghi di 9to5Google, è che questa mossa abbia a che fare con il DMA europeo.

Secondo la nuova regolamentazione dell'UE, infatti, le compagnie tech che gestiscono più sistemi di comunicazione dovranno garantire la piena interoperabilità tra le varie piattaforme e, nel caso di Meta, questo dovrebbe includere anche WhatsApp.

Un passo indietro che dovrebbe dunque lasciare spazio a un sistema più completo e funzionale.

Nel frattempo, ricordiamo che anche in Italia sta arrivando il 'ChatGPT' di Meta, che andrà ad abbracciare anch'esso sia Facebook che le altre piattaforme, ovvero Instagram e WhatsApp.