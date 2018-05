Instagram aggiunge in gran silenzio la possibilità di effettuare pagamenti in-app

Il popolare social network dedicato alle foto Instagram pare stia testando una nuova feature, che consentirebbe ai suoi utenti di effettuare pagamenti in-app. L'annuncio arriva da TechCrunch, che riporta anche la possibilità data dal nuovo servizio di registrare la propria carta di credito o di debito, e di impostare un PIN per proteggerle.

Stando alle indiscrezioni, ai tester sarebbe possibile acquistare addirittura diversi prodotti attraverso il social network; alcuni di essi possono già prenotare una seduta in determinati centri di bellezza o una cena in alcuni ristoranti che hanno aderito al programma, le cui ordinazioni sarebbero gestite da un'app esterna ad Instagram, chiamata Resy.

Instagram ha confermato a The Verge la possibilità per i suoi utenti di accedere ai servizi (sempre tramite il social) forniti da un numero limitato di compagnie, che con tutta probabilità si espanderà nei prossimi mesi. Questa iniziativa sembra confermare l'impegno messo dall'azienda nel creare all'interno del social network un ambiente adatto anche ai commercianti ed ai vari business, che possono così vendere i propri prodotti e servizi direttamente dall'app.

Una feature che seguirà l'aggiunta delle videochiamate, già annunciata dalla compagnia in occasione dell'F8 e che arriverà nei prossimi aggiornamenti, e la possibilità di creare filtri personalizzati per le proprie storie: che sia in arrivo uno store ad esse dedicato?