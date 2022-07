Instagram aggiunge delle mappe: in cosa consiste l'annuncio di Zuckerberg

Non sono solamente in arrivo gli acquisti tramite chat su Instagram. Infatti, ci ha pensato direttamente Mark Zuckerberg a svelare un'altra novità legata al popolare social network delle foto. Più precisamente, si fa riferimento all'aggiunta di mappe all'interno di Instagram.

No, non si tratta di un Google Maps di proprietà di Meta, ma di una funzionalità che per certi versi può consentire all'utente di recarsi verso il giusto luogo. Infatti, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, nonché come spiegato direttamente da Mark Zuckerberg mediante Storie Instagram, è stata svelata una nuova esperienza dinamica per trovare luoghi popolari nelle vicinanze.

In parole povere, se in precedenza l'esperienza legata alle mappe su Instagram includeva unicamente i post, ora si fa riferimento alla possibilità per gli utenti di esplorare i luoghi nelle vicinanze contrassegnati come più popolari, nonché di filtrare quanto si vuole trovare mediante apposite opzioni. Ad esempio, è possibile in questo modo trovare rapidamente luoghi specifici come ristoranti e saloni di bellezza.

La rinnovata esperienza legata alle mappe, che include una funzionalità di ricerca, è già disponibile su Instagram. Insomma, Mark Zuckerberg e soci stanno tentando di rendere più semplice andare alla scoperta della zona in cui ci si trova: ovviamente tutto senza dover uscire dal social network. D'altronde, a quanto pare la Gen Z usa molto Instagram per le ricerche.