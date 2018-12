Instagram aggiunge lo scroll laterale dei post e 'rompe' il social network, ma è un errore

I social network come Instagram sono in costante aggiornamento e ogni mese vengono testate miriadi di nuove funzionalità, la maggior parte delle quali non vedrà mai la luce. Ma cosa succede se una di queste ultime viene rilasciata per sbaglio per molti utenti sparsi in tutto il mondo? Un casino, visto quanto successo oggi.

Infatti, stando anche a quanto riportato dai colleghi di TechCrunch e 9to5Mac, alcuni utenti si sono ritrovati un messaggio che invitava loro a utilizzare un nuovo metodo di visualizzazione dei post che consente lo scroll laterale di questi ultimi. Tuttavia, la funzionalità è ancora in fase embrionale e quindi alcuni utenti hanno riscontrato parecchi errori per quanto riguarda la visualizzazione dei post. Lo stesso team di Instagram ha confermato il fatto che si è trattato di un bug e ha prontamente ripristinato la situazione.

Nonostante questo, ora sappiamo che il social network ha in mente di sviluppare questa funzionalità, che comporterebbe un grande cambiamento all'esperienza utente offerta dall'applicazione. Probabilmente verrà effettuata una fase di test, oppure, viste le lamentele degli utenti, lo scroll laterale si è già giocato la possibilità di guadagnarsi la fiducia della community. Pensate che il bug è rimasto attivo solamente per pochi minuti, tanto che molti utenti non se ne sono nemmeno accorti.