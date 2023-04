Instagram amplia la bio: fino a 5 link consentono di evitare Linktree

Uno dei limiti che Instagram si è portato dietro per lungo tempo risiede nella possibilità di aggiungere solamente un link alla biografia. In parole povere, finora all'interno di un profilo bisognava limitarsi a una singola scelta in tal senso. Adesso, però, le cose stanno cambiando, visto che è stata annunciata una novità importante.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e The Verge, nonché come reso noto direttamente da Mark Zuckerberg nella giornata di martedì 18 aprile 2023, la funzionalità in fase di rollout per tutti gli utenti è legata alla possibilità di aggiungere fino a 5 link in un profilo. In parole povere, come fatto notare dalle fonti, si tratta di una sorta di mossa che potrebbe "mettere all'angolo" portali come Linktree, utilizzati fino a oggi per integrare "più link in uno".

Tra l'altro, lo stesso Zuckerberg ha affermato che questa era una delle "funzionalità più richieste" dagli utenti. In ogni caso, coloro che sono già al centro del rollout possono aggiungere i link alla biografia del proprio profilo direttamente dall'applicazione ufficiale di Instagram per dispositivi mobili. Risulta possibile anche digitare dei titoli per i singoli link e sistemare l'ordine in cui compaiono.

Va detto, però, che coloro che visiteranno un profilo con più link dovranno comunque premere per espandere la lista, in quanto ciò che compare a schermo è l'icona "+" seguita dal numero di ulteriori link aggiunti dalla persona coinvolta. Chiaramente il primo link rimane invece ben in vista. Insomma, Zuckerberg e soci stanno aggiungendo una possibilità non di poco conto su Instagram.