Instagram, ancora niente app per iPad e la versione 'adattata' si rompe su iPadOS 16

Mentre Instagram cambia "pelle" in versione web, Meta non sembra ancora intenzionata ad andare incontro alle esigenze degli utenti dotati di iPad, a oggi orfani di una versione nativa o perlomeno adattata ufficialmente della piattaforma social.

Infatti, gli utenti desiderosi di scorrere il feed e condividere i propri ricordi su Instagram da un tablet della mela sono attualmente costretti a utilizzare la versione per iPhone per accedere a tutte le feature disponibili, fortemente limitate nella versione web.

Purtroppo, con il passaggio a iPadOS 16 sembra che l'app in questione sia andata in conflitto con il sistema, portando a una non corretta visualizzazione dei contenuti e tagliandone parte ai lati. Il risultato sono storie con testo non leggibile agli estremi e tasti di navigazione e interazione collocati in maniera errata.

Tutto questo attualmente sembrerebbe limitato a un range specifico di prodotti, vale a dire gli iPad Pro da 12,9 pollici aggiornati all'ultima versione del sistema operativo della mela per dispositivi mobili ad ampio schermo.

Purtroppo sarà compito di Meta quello di risolvere il problema, mentre una versione dedicata sembra ormai pura utopia, sebbene solo da qualche settimana Instagram abbia migliorato l'esperienza su iPad guardando alla versione web app, per molti segno evidente di dove la multinazionale statunitense abbia intenzione di concentrare i propri sforzi.