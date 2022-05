Instagram apre agli NFT: test al via da domani, ma solo per pochissimi utenti

Vi ricordate quando, a metà marzo, Mark Zuckerberg aveva detto che gli NFT sarebbero arrivati "a breve" su Instagram? Bene, perché pare che finalmente Meta sia pronta per il debutto degli NFT su Instagram, che potrebbe avvenire già domani, almeno in una versione "pilota".

Stando a quanto riporta Coindesk da fonti ancora ignote, infatti, Meta starebbe testando l'implementazione di NFT di diverse blockchain sulla sua piattaforma social fotografica. Nello specifico, su Instagram dovrebbe arrivare fin da lunedì 9 maggio, benché in beta per pochissimi utenti, la possibilità di pubblicare token non-fungibili acquistati da marketplace terzi e appartenenti alle blockchain Ethereum, Polygon, Solana e Flow.

A quanto pare, il pilot dovrebbe riguardare un piccolo gruppo di esperti americani di NFT, per poi espandersi nel tempo anche in altri Paesi ed a più utenti. Non è chiaro se all'inizio saranno supportate tutte e quattro le blockchain citate dalle fonti di Coindesk, ma è sicuramente possibile che alcune tra le meno utilizzate vengano implementate in seguito.

Sempre Coindesk ha spiegato che le feature relative agli NFT non saranno a pagamento per gli utenti, che dunque potranno postare i propri token non-fungibili e condividerli senza dover sborsare nemmeno un centesimo: si tratta di un approccio opposto a quello di Twitter, che invece richiede pagamenti di piccole somme per ogni token caricato sulla propria piattaforma.

Stando a quanto riporta il Financial Times, comunque, Instagram non vorrebbe limitarsi a fare da vetrina per gli NFT acquistati altrove: al contrario, Meta avrebbe in programma dei sistemi di minting e dei gruppi appositamente dedicati agli NFT.