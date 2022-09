Instagram, arriva la funzione per ricondividere i post? Al via i primi test

Instagram a quanto apre vuole aprire le porte alla possibilità di ripubblicare i post di altri utenti. La conferma è arrivata direttamente dal social network a TechCrunch, a cui Meta ha spiegato che ha intenzione di testarla con alcuni utenti selezionati.

“Stiamo esplorando la possibilità di far ricondividere i post nei feed, in modo simile a come avviene nelle storie, in modo che le persone possano condividere ciò in cui si rispecchiano, e per fare in modo che i creator originali siano accreditati per il lavoro che hanno portato avanti”, ha detto un portavoce di Meta a TechCrunch in un e-mail. “Abbiamo in programma di testarlo presto con un piccolo numero di persone”.

La feature era stata scovata anche in passato da Matt Navarra, che aveva pubblicato sui propri canali social uno screenshot che mostrava una scheda di Repost. Si tratta di una funzione a lungo richiesta dagli utenti, che eliminerebbe la necessità di affidarsi ad applicazioni di terze parti per poter ricondividere i post di amici o altre persone.

Per il futuro, comunque, Instagram ha in serbo tantissime novità. Ad esempio, un nuovo test condotto di recente e scovato dagli utenti ha mostrato che Instagram consentirà di bloccare delle parole dai post suggeriti.

Non mancano però i problemi, ed infatti Instagram è stata multata in Europa per alcune questioni legate alla privacy dei bambini.