Instagram, arriva la pubblicità all'interno di determinati contenuti

I social network sono delle fonti di guadagno particolarmente importanti per i loro creatori. Per questo motivo, non sorprende il fatto che queste aziende siano costantemente alla ricerca di nuovi metodi per incassare di più. Arriva in questo contesto la pubblicità all'interno di alcuni contenuti di Instagram.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, il social network di Mark Zuckerberg e soci sta mettendo alla prova gli annunci pubblicitari per quel che riguarda i Reels. Si tratta di ads full-screen, che la società pianifica di testare inizialmente in alcuni Paesi selezionati, ovvero Brasile, Germania, India e Australia. Tuttavia, a quanto pare la funzionalità verrà estesa ulteriormente nel corso dei prossimi mesi, quindi non è da escludere un eventuale coinvolgimento dell'Italia.

In ogni caso, gli spot dovrebbero durare al massimo 30 secondi e non dovrebbe mancare, in alcuni casi, una funzione "skip". Per il resto, potrebbero essere presenti pulsanti come "Acquista ora" o simili, come si può vedere nell'immagine di esempio in calce alla notizia. Ribadiamo che, per il momento, gli utenti italiani non sono coinvolti, ma staremo a vedere.

Per il resto, anche Facebook si prepara ad accogliere ulteriore pubblicità. Infatti, sono in arrivo gli sticker pubblicitari da pubblicare all'interno delle Storie. Insomma, Mark Zuckerberg e soci stanno cercando di espandere ulteriormente il business.