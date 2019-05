Instagram, arriva il ricorso contro i post eliminati. Ma vale solo per la nudità.

Uno dei più grandi problemi dei social è l'incapacità di moderare i contenuti con totale accuratezza, capita infatti che post o account vengano eliminati senza un giusto motivo. Ora Instagram permetterà di fare ricorso, per chiedere che il post sia nuovamente visibile.

Il funzionamento è semplice, una volta fatta la segnalazione, Instagram si impegna a far visionare i contenuti ad un moderatore diverso da quello che ha deciso il blocco del post. È una misura che dovrebbe garantire un giudizio più obbiettivo. Se tutto va per il meglio, e il nuovo moderatore riterrà che il post non viola veramente le policy dell'app, allora tornerà visibile a tutti.

Ma c'è un ma, la funzione per il momento è consentita esclusivamente per i post accusati di nudità. I post accusati di aver violato altre categorie di policy non potranno essere ripristinati. In futuro, chi sa.

Inoltre per il momento si parla solo di post, ma in futuro il social estenderà il ricorso anche agli account che si ritiene siano stati ingiustamente bannati.

