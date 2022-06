Instagram, arrivano gli Amber Alerts: cosa sono e come funzionano

Ancora novità per Instagram. La piattaforma di condivisione foto targata Meta ha spiegato che ha iniziato ad implementare una funzione che soprattutto negli anni 90 ha contribuito a salvare molte vite negli USA.

Si tratta degli Amber Alerts, che quando attivata dalle forze dell’ordine consente alle persone di vedere e condividere avvisi di bambini scomparsi nella loro zona. Instagram metterà in campo l’elevata mole di dati per determinare a chi inviare questo avvisi utilizzando vari fattori tra cui la città presente nel proprio profilo, l’indirizzo IP ed i servizi di localizzazione (se abilitato).

Inizialmente gli Amber Alerts saranno disponibili in 25 nazioni e verranno forniti grazie alla collaborazione con National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) negli Stati Uniti, l’International Centre for Missing & Exploited Children, il National Crime Agency nel Regno Unito, l’Attorney General’s Office nel messico e l’Australian Federal Police. Nella fattispecie, la lista di nazioni in cui saranno mostrati include Stati Uniti, Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Ecuador, Grecia, Guatemala, Irlanda, Giamaica, Corea, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Romania, Sud Africa, Taiwan, Ucraina, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti

Quando è presente un Amber Alrt nella zona, sarà mostrato sulla parte superiore dell’UI un avviso con tutti i dettagli del bambino scomparso, inclusa una foto, la descrizione, l’ultima posizione nota ed altre informazioni.