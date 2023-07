Instagram, arrivano anche in Italia gli abbonamenti per i creator

Qualche anno fa, Instagram ha lanciato negli USA gli abbonamenti in app che permettono di accedere a contenuti esclusivi offerti dai creator pagando una somma variabile tra 0,99 a 4,99 Dollari. Oggi, la piattaforma di condivisione di Meta annuncia l’estensione della funzione anche ad altri paesi.

La funzionalità infatti è disponibile per i creator idonei in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito e si aggiunge all’arrivo in Italia di Meta Verified.

Gli abbonamenti sono progettati per offrire ai creator nuovi metodi per connettersi con i loro follower. I gestori avranno la possibilità di impostare un prezzo mensile a scelta ed attivare il pulsante “Abbonati” dal profilo per offrire i seguenti vantaggi:

Post, Storie, Reel e Live per gli abbonati: è possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati.

è possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati. Storie in evidenza per gli abbonati: le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati.

le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati. Canali Broadcast e Chat Social per abbonati: è possibile dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all’interno di canali dedicati esclusivamente a loro.

è possibile dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all’interno di canali dedicati esclusivamente a loro. Badge per gli abbonati: accanto ai commenti e ai messaggi inviati dagli abbonati comparirà un badge, in modo da identificarli facilmente e prioritizzare le interazioni con loro.

Siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane saranno tanti i creator che adotteranno questo sistema.