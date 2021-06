Instagram, arrivano le Storie a pagamento? I lavori sarebbero iniziati

Sembra essere un periodo di novità per Instagram. Infatti, dopo lo sticker per i link, sembra siano in arrivo le Storie a pagamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch ed Engadget, nonché come mostrato da alex193a su Twitter, il team dietro al social network di proprietà di Facebook sta testando una funzionalità che consentirà ai Content Creator di pubblicare delle Storie solamente per alcuni follower. Secondo alcune fonti, ci sarà probabilmente un abbonamento da pagare per accedere a questi contenuti.

In parole povere, sembra che in futuro gli influencer potranno realizzare una sorta di "fan club", in cui pubblicare dei contenuti esclusivi a pagamento. La feature ricorda per certi versi le sub di Twitch, che in alcuni casi consentono di accedere a dirette streaming solamente per abbonati. In ogni caso, ovviamente le differenze con il servizio viola non mancano. Tuttavia, il motivo per cui effettuare una sottoscrizione è lo stesso: ottenere l'accesso a contenuti esclusivi.

L'arrivo delle Storie a pagamento potrebbe risultare interessante come metodo di monetizzazione sia per i Content Creator che per la piattaforma. Tuttavia, bisognerà vedere come risponderà il pubblico. Nel frattempo, Instagram ha confermato ai microfoni di TechCrunch che la funzionalità relativa alle Storie dedicate solamente ad alcuni follower è in sviluppo, ma per il momento la feature non è disponibile pubblicamente. In ogni caso, ricordiamo che recentemente Twitter ha lanciato la funzionalità Super Follow, che di fatto segue una strada molto simile.