Instagram, stanno per arrivare le pubblicità nei Reels: come saranno

Dopo la reintroduzione dei like nei post su Instagram, ora i gestori della piattaforma di casa Facebook Inc. stanno rilasciando gradualmente gli annunci pubblicitari su Reels, la sezione dell’app rivale di TikTok. Conclusi i test in India, Germania e Australia, ora lentamente le interruzioni pubblicitarie arriveranno in tutto il mondo.

La famosa piattaforma dedicata alle clip dalla durata di massimo 30 secondi, dunque, a partire dalle prossime settimane mostrerà contenuti sponsorizzati dalle aziende a schermo intero tra un video e un altro, anch’essi dalla durata pari massimo a 30 secondi. In altre parole, anche i grandi brand prossimamente dedicheranno dei “Reels” all’utenza, i quali però verranno mostrati casualmente permettendo inoltre di accedere al negozio tramite un pulsante apposito per acquistare il prodotto pubblicizzato.

Interessante però è il fatto che Instagram permetterà di interagire con gli annunci lasciando dei commenti a Reels, mettendo dei Like oppure salvandoli tra i propri Reels preferiti per condividerli anche più tardi. Questi annunci poi, nel corso dei prossimi mesi, verranno diffusi anche tra le Stories, nella scheda Esplora e nel feed personale, mantenendo la stessa durata e lo stesso formato dei video Reels.

Insomma, la pubblicità digitale continua a occupare sempre più posti all’interno dell’applicazione nata per condividere fotografie; in futuro tali annunci potrebbero persino arrivare sotto forma di adesivi nelle Storie, per “attaccarli” e mostrarli ai propri followers.

Ricordiamo infine, a proposito dei Reels, che Instagram starebbe pensando a dei “bonus” monetari come pagamento nel caso in cui i contenuti proposti nel social network siano di successo tra l’utenza.