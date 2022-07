Instagram, il giorno è arrivato: ecco le funzionalità a pagamento

Dopo l'annuncio dell'arrivo di WhatsApp sugli occhiali smart Ray-Ban Stories, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha ufficializzato il lancio di funzionalità a pagamento per Instagram. Sì, avete capito bene.

A tal proposito, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac ed Engadget, nonché come reso noto dallo stesso Zuckerberg tramite Storie Instagram, sono arrivate novità per le Instagram Subscriptions. In parole povere, i Content Creator potranno mettere un paywall per quel che concerne la visione di determinati Reel e post, creando di fatto una "sezione per gli abbonati" all'interno del proprio profilo Instagram.

La possibilità di sfruttare le Subscriptions è già attiva per decine di migliaia di creatori di contenuti statunitensi, anche se non è chiaro se e quando verrà estesa anche ai Creator nostrani. Tra l'altro, nell'ambito delle Instagram Subscriptions rientrano persino delle chat esclusive con gli abbonati, che possono includere fino a 30 membri. I prezzi degli abbonamenti? Possono variare da 0,99 dollari a 99,99 dollari, stando a The Verge.

Insomma, sembra essere arrivato il momento di accogliere i paywall sul popolare social network. C'è da dire che era da lungo tempo che si vociferava in merito a possibili feature a pagamento per Instagram, ma ora è tutto ufficiale. In ogni caso, ricordiamo che in realtà il progetto Instagram Subscriptions era già partito a gennaio 2022, ma si trattava di un test alpha legato ad esempio alle Storie e non erano ancora emersi dettagli su funzionalità come quelle aggiunte ora. Per maggiori dettagli sulla questione, potete fare riferimento al portale ufficiale di Instagram.