Instagram, in arrivo una funzione molto utile per le Storie: ecco di cosa si tratta

Instagram a quanto pare è al lavoro per espandere le funzioni messe a disposizione dei numerosi utenti che utilizzano quotidianamente le Storie. La novità è stata confermata direttamente dal responsabile del social network, Adam Mosseri, ed è stata accolta calorosamente dalla community.

Presto infatti le Storie di Instagram guadagneranno la funzione "bozze" che funzionerà esattamente come suggerisce il nome. Le bozze delle Storie infatti permetteranno agli utenti di salvarle nel proprio profilo in modo tale da poterle pubblicare e modificare in seguito.

Attualmente ciò non è possibile e se su usa la fotocamera di Instagram è necessario scattare la foto, applicare i filtri e pubblicarla immediatamente. Discorso diverso per i post invece, che possono essere salvati tra le bozze per poi condividerli con i propri follower successivamente.

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, riprendendo il tweet di Mosseri, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato alcuni screenshot che mostrano come potrebbero apparire le bozze delle Storie nell'UI di Instagram: a quanto pare la piattaforma punterà su un'interfaccia estremamente semplice che mostrerà un messaggio quando si decide di uscire alla fase di pubblicazione delle foto, in cui ci verrà chiesto se si intende scartare il video o l'immagine o salvarla nelle bozze.

Sarà disponibile anche un'apposita schermata, accessibile tramite un pulsante presente in basso a sinistra, in cui sarà possibile accedere a tutte le Storie salvate in precedenza.

Non è chiaro quando la funzione sarà disponibile al pubblico. Instagram a quanto pare è al lavoro su una versione per bambini dell'app, ma di recente ha introdotto anche alcune limitazioni alle interazioni tra minorenni e maggiorenni.