Instagram: in arrivo un nuovo filtro di condivisione per le Storie?

Instagram sarebbe pronta ad introdurre un nuovo formato per le Storie, battezzato "Group Story" che in passato aveva portato anche su Facebook ma che poco dopo è stato cancellato a causa dello scarso riscontro da parte degli utenti. La scoperta è stata effettuata nell'app da Japp Mancun Wong, che avrebbe trovato dei riferimenti.

Come vi mostriamo negli screenshot presenti in calce, in futuro gli utenti potrebbero scegliere di condividere una determinata Storia non solo con gli amici intimi inseriti nell'apposita lista, ma anche con un determinato gruppo. Instagram starebbe inoltre anche valutando la possibilità di consentire la creazione di gruppi ad hoc dove pubblicare le Storie.

La funzione potrebbe essere particolarmente interessante per coloro che hanno interessi in comune solo con alcune persone.

Fino allo scorso Settembre le Storie di gruppo erano presenti anche su Facebook, ma il social network di Mark Zuckerberg ha deciso di eliminarle dopo solo nove mesi dall'introduzione. Evidentemente però gli sviluppatori non intendono demordere e credono che una funzione di questo tipo possa essere utile su una piattaforma che si occupa solo di condivisione foto, come Instagram appunto.

Al momento non sono disponibili informazioni in merito alla possibile data di lancio. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori indicazioni.

Instagram la scorsa settimana ha lanciato anche in Italia l'applicazione Threads, attraverso cui intende rinnovare la sfida a Snapchat. Il social network di recente ha ampliato le funzioni a disposizione degli utenti ed ha introdotto la possibilità di programmare post.