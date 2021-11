Instagram: in arrivo i Mi Piace alle Storie e l'aggiunta di moderatori alle live

Neanche il tempo di lanciare sintesi vocale ed effetti vocali nei Reels che Instagram torna nel mirino dei tipster, in particolare dell’italiano Alessandro Paluzzi, alla luce di alcune funzionalità in fase di sviluppo e dunque in arrivo sul social network di casa Meta. Si parla dei Mi Piace alle Storie e dei moderatori nei video in diretta.

Andiamo con calma, partendo dall’aggiunta dei moderatori alle live su Instagram. Come pubblicato da Paluzzi su Twitter, questa feature risulta essere in fase di sviluppo e consentirà agli utenti che avviano una trasmissione in diretta streaming di aggiungere un solo moderatore che si occuperà di disattivare commenti, gestire richieste di pubblicazione, domande e altro ancora. La scelta del moderatore sarà libera tra tutti gli spettatori della live.

Il lavoro dei tecnici di Instagram durerà ancora un po’ di tempo, principalmente per rendere la funzionalità perfetta specialmente agli occhi dei content creator, i quali beneficeranno maggiormente dalla sua implementazione.

Altra novità consiste nei “Mi Piace” alle Storie Instagram, scoperte dallo stesso Paluzzi lo scorso agosto e di cui ci sono alcuni aggiornamenti. Innanzitutto, è sempre più chiaro che la funzionalità in questione è ancora nel pieno dei test pre-lancio e, anzi, secondo Paluzzi potrebbe anche non approdare definitivamente sul social network. Tuttavia, gli sviluppatori hanno comunque deciso di mostrare chi ha messo “Like” tramite un semplicissimo cuoricino nell’elenco di chi ha visualizzato la Storia.

Allo stato attuale, come già spiegato, non è ben definito se e quando queste novità debutteranno sulla piattaforma: potrebbe trattarsi di una questione di settimane, come anche di parecchi mesi. Insomma, non ci resta che attendere pazientemente.