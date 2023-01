Instagram, in arrivo tante novità sull'app: cambia la barra inferiore su iOS ed Android

Instagram ha annunciato il lancio, previsto per il prossimo mese, di una nuova versione della propria app per iOS ed Android che includerà diverse novità e modifiche all’esperienza.

Innanzitutto, sarà rimossa dalla barra di navigazione presente nella parte inferiore dell’UI la scheda “Shopping”, ma non è tutto perchè il pulsante per creare un nuovo post che attualmente è presente in alto a destra sarà spostato in basso.

La barra di navigazione quindi sarà composta in questo modo: pulsante home, tab Esplora, tasto per creare un nuovo post, scheda Reels e pulsante per accedere al proprio profilo. In alto a destra, a fianco del logo di Instagram invece saranno presenti solo i pulsanti per consultare le notifiche (con l’icona del cuore) e quello per accedere al Direct.

Nel post pubblicato nel centro di assistenza di Instagram, i gestori si soffermano a lungo sullo spostamento della scheda Shopping: “sarai comunque in grado di configurare e gestire il tuo negozio su Instagram mentre continuiamo a investire in esperienze di acquisto che offrono il massimo valore per le persone e le aziende attraverso feed, storie, bobine, annunci e altro ancora”.

La scelta di modificare la barra inferiore rientra nella volontà di Instagram di “facilitare per le persone la condivisione di contenuti e la connessione con amici ed interessi”.