Instagram attiva il Feed cronologico con due opzioni diverse: disponibili anche in Italia!

L’anticipazione di fine gennaio 2022 del ritorno del feed cronologico su Instagram è finalmente divenuta realtà: a partire da oggi, 23 marzo 2022, il social network di casa Meta introdurrà la possibilità di modificare il Feed a seconda delle proprie preferenze, scegliendo tra due criteri ben differenti.

L’annuncio giunto direttamente da Adam Mosseri tramite il sito ufficiale Meta è chiaro: da oggi in tutto il mondo gli utenti Android e iOS potranno possibile filtrare il Feed Instagram tramite due opzioni definite “Seguiti” e “Preferiti”. Come si può già intuire, la prima mostrerà esclusivamente i post degli utenti che già seguiamo con i nostri account; la seconda modalità, invece, mostrerà gli ultimi contenuti pubblicati dagli account da noi scelti come “preferiti”, tra amici e content creator.

Queste opzioni saranno disponibili solamente nelle app Instagram per smartphone, dunque non sulla versione Web accessibile tramite browser, visualizzando il pop-up in alto a sinistra esattamente sotto il logo “Instagram”, esattamente come da immagine allegata in calce alla notizia.

Al momento della scrittura dell’articolo, le due opzioni in Italia non risultano disponibili nemmeno effettuando l’aggiornamento all’ultima versione dell’app disponibile su Google Play Store; tuttavia, Meta ha assicurato la community che il feed cronologico risulterà attivo entro le prossime ore per tutti gli utenti. In altre parole, riteniamo che quella lanciata da Adam Mosseri e colleghi sia una novità da attivare lato server.

Ricordiamo, in conclusione, che Instagram ha ricevuto anche nuovi controlli parentali.