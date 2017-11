Instagram attiva l'upload delle Storie dal web, ma solo su mobile

Continua l’espansione delle funzionalità previste dalledi. La piattaforma di condivisione fotografica di, infatti, ha annunciato che sarà possibile caricare ledirettamente dalla versione web di

Ciò vuol dire che gli utenti non dovranno necessariamente scaricare l’applicazione ufficiale per poter caricare le fotografie o video che scompaiono dopo ventiquattro ore.

Almeno inizialmente, però, le funzioni previste da questa versione web delle Storie saranno molto limitate: gli utenti si potranno limitare ad aggiungere solo una semplice didascalia di testo su di esse, e molte funzioni aggiuntive come filtri per il viso, adesivi o altro non saranno disponibili. Lo stesso vale per i video, che non potranno essere caricati.

Ovviamente, per non snaturare del tutto il sito, dalla versione desktop di Instagram non sarà possibile nemmeno caricare le Storie. Il sito ha messo in chiaro sin da subito che il focus principale resterà il mobile, la piattaforma per cui è nato.