Instagram aumenta la durata massima delle Storie a 60 secondi

Instagram si sta riempiendo di novità interessanti. Giusto nella giornata di ieri abbiamo parlato delle nuove Collaborazioni, della possibilità di pubblicare post con foto e video da browser PC e altro ancora, ma non ci si ferma qui! A quanto pare, infatti, gli sviluppatori del social stanno per aumentare la durata massima delle Storie.

A scoprire questa feature in arrivo è stato il rinomato sviluppatore e tipster italiano Alessandro Paluzzi che, come da sua prassi, ha pubblicato uno screenshot su Twitter per mostrarla al pubblico. Il concetto è decisamente semplice: prossimamente, anche se non è noto quando, Instagram consentirà la pubblicazione di video da oltre 60 secondi nelle Storie senza la necessità di dividerli in più Storie. Inoltre, gli utenti potranno aggiungere brani musicali ed effetti (sonori e video) al filmato.

Sebbene questo possa apparire come un cambiamento minimo alle Storie, si tratta di un importante e chiaro segnale riguardo il futuro della piattaforma intera. Nel corso dell’estate 2021 lo stesso capo di Instagram, Adam Mosseri, ha rivelato che Instagram deve diventare il “clone migliore” di TikTok. Il cambiamento da social per fotografi a social per content creator è avvenuto lentamente negli anni, ma ultimamente gli sviluppatori hanno attivato il turbo con funzionalità inedite pensate per affrontare il rivale cinese. L’aumento della durata massima delle Storie rientra tra di esse, e chissà quante altre ne arriveranno nei prossimi mesi!

Spostando lo sguardo su Facebook, il social di Mark Zuckerberg ha ottenuto la sezione “Audio” nell’app per smartphone, pensata per contenere podcast e altri contenuti personalizzati.