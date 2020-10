Instagram aumenta la durata massima delle trasmissioni in diretta a quattro ore

Il cambio di politica sui nudi femminili da parte di Instagram, avvenuto in queste giornate dopo tre mesi di proteste, non è l’unica novità annunciata dal social. Per migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano molto la funzione live streaming, Instagram ha dichiarato che le trasmissioni arriveranno fino a quattro ore.

Questo cambiamento arriverà a tutti gli utenti a livello globale nel corso delle prossime giornate, salvo che i loro account non abbiano in passato violato le norme della piattaforma o indirizzi IP. Ma non è l’unica novità in arrivo su Instagram: gli utenti ora potranno anche salvare le proprie live nel loro archivio privato per un massimo di 30 giorni dopo la messa in onda, così da poterlo eventualmente scaricare e pubblicarlo su altre piattaforme. O ancora, il social network aggiungerà una sezione “Live Now” a IGTV per permettere a chiunque di trovare video in diretta da guardare in un preciso momento.

Instagram sta chiaramente investendo su questo servizio, diventato sempre più gradito e utilizzato dagli utenti soprattutto durante la quarantena: alle live sulla piattaforma si sono affidati istruttori di fitness, musicisti, personalità e lavoratori di ogni tipo per proporre contenuti ai loro clienti e fan, alleviando così lo stress e la noia del lockdown.

Anche in Italia, un po’ a sorpresa, lo streaming ha superato la TV tradizionale: uno studio pubblicato a inizio ottobre ha infatti rivelato che i contenuti online delle principali emittenti italiane e non solo sono visti sempre di più rispetto alle tipiche trasmissioni in TV.