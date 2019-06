Instagram, aumenta la pubblicità nell'app: in arrivo anche nel tab Esplora

Instagram è pronta ad aumentare la presenza di pubblicità nell'applicazione. La piattaforma di condivisione fotografica di Facebook ha infatti annunciato che presto inizierà a collocare gli annunci nel tab "Esplora", in cui gli utenti possono scoprire nuovi contenuti in base ai loro interessi.

Gli spot non saranno visualizzati nella griglia che mostra le foto, ma solo all'apertura di un'immagine e se si inizia a scorrere il feed. Agli inserzionisti sarà data la possibilità di acquistare spazi pubblicitari sotto forma di foto e video.

Inizialmente il team inizierà a collaborare con un gruppo di partner selezionati, ma i gestori si sono già preposti l'obiettivo di espandere la funzione a tutti nel corso dei prossimi mesi.

Susan Buckner Rose, direttore del marketing di Instagram ha osservato che la scelta di inserire le pubblicità nel pannello Esplora è dettata dal fatto che si tratta di una sezione in cui "le persone sono davvero alla scoperta di qualcosa di nuovo, ma sono anche più ricettive alla pubblicità". In fase di progettazione, "la pagina Esplora è stata concepita in modo tale che la gente la utilizzi per scoprire nuovi account, persone o marchi che non seguono o conoscono".

L'arrivo delle pubblicità in Instagram non rappresenta certo una novità assoluta, dal momento che già da tempo hanno debuttato nelle Storie e nel News Feed classico.

Ieri l'amministratore delegato dell'applicazione ha anche svelato le intenzioni di nascondere il numero dei like ottenuti dalle foto.