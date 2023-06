Anche Instagram avrà il suo chatbot, con ben 30 personalità diverse

I social e l'Intelligenza Artificale vanno sempre più d'accordo: dopo che TikTok ha iniziato a sperimentare con l'IA, scopriamo ora che anche Instagram si doterà di un Chatbot nel prossimo futuro. Nulla di troppo strano, se consideriamo che, insieme a Google e Microsoft, Meta è una delle aziende più attive nel settore AI.

Stando ad uno screenshot condiviso dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram implementerà degli "AI Agents", ovvero dei Chatbot, tra le sue chat. Lo scopo di questi "agenti" dovrebbe essere quello di migliorare l'esperienza utente su Instagram, rendendola più divertente e e di richiamo per nuovi utenti tramite delle conversazioni capaci di stimolare la creatività dei content creator.

Sembra inoltre che gli AI Agents saranno in grado di rispondere alle domande degli utenti (un po' come già fa ChatGPT, per intenderci) e potranno conversare con questi ultimi. Addirittura, pare che Meta abbia pensato a ben 30 personalità diverse per i suoi Chatbot, anche se per il momento non sappiamo nulla di più a riguardo.

Lo screenshot condiviso da Paluzzi è chiaramente quello dell'alert che compare quando una nuova feature viene introdotta su Instagram, e ci mostra le caratteristiche principale dei Chatbot su cui Meta è al lavoro per il suo social network. Non sappiamo, per ora, quando la funzione verrà rilasciata sulla piattaforma, anche se possiamo immaginare che non ci vorrà più di qualche mese perché il rollout della feature abbia inizio.

Già a febbraio, comunque, Mark Zuckerberg aveva annunciato la feature, spiegando che delle "AI Personas" sarebbero arrivate su Instagram, Facebook e possibilmente anche Whatsapp. Per ora, però, i Chatbot sembrano essere prossimi all'implementazione solo sulla piattaforma più popolare di Meta: per Facebook e Whatsapp, dunque, ci sarà da aspettare ancora un po'.