Instagram avvertirà gli adolescenti di andare a dormire a una certa ora

Mentre Mark Zuckerberg dichiara di voler creare una AGI, nel mondo dei social network si discute di questioni più pratiche allo stato attuale delle cose. Su Instagram è infatti arrivata una novità che mira a ridurre il tempo trascorso dagli adolescenti sull'app.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, Mark Zuckerberg e soci stanno ora introducendo una nuova "modalità di promemoria" pensata per gli adolescenti che sono soliti fare uso dell'applicazione ufficiale di Instagram in orario notturno. Più precisamente, l'obiettivo è quello di informare gli utenti più giovani in merito all'utilizzo che stanno facendo del social network.

La novità relativa all'applicazione di Instagram consiste dunque nel fatto che, se un adolescente passa più di 10 minuti a guardare Reel oppure a inviare messaggi dopo le ore 22:00, adesso gli verrà ricordato di chiudere l'applicazione per andare a dormire. In parole povere, si fa riferimento a dei promemoria maggiormente mirati, legati all'utilizzo notturno del social.

In ogni caso, potete vedere un "fac simile" della schermata che comparirà agli utenti più giovani nell'immagine di copertina. Questo "incoraggiamento ad andare a dormire" funzionerà? Staremo a vedere. Per il momento, potreste voler approfondire quanto annunciato da Zuckerberg e soci nella giornata del 18 gennaio 2024 direttamente mediante il blog ufficiale di Meta.