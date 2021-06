Instagram avvia i test dello sticker per i link: sarà disponibile per tutti?

Instagram storicamente ha sempre limitato la possibilità di inserire link swipe-up nelle Storie ad account che soddisfano determinati requisiti, ma a quanto pare ora la piattaforma potrebbe introdurre uno sticker inedito con cui linkare contenuti nelle Storie addirittura a tutti gli utenti.

Questa espansione del supporto per i collegamenti potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, dato che al momento la feature swipe-up è disponibile soltanto per utenti verificati o con oltre 10.000 follower. Introdurre una feature simile sotto forma di adesivo-link a tutti sarebbe una mossa saggia e sicuramente gradita a milioni di utenti.

I primi test intanto sono stati avviati su iOS, dunque solo su iPhone, a un numero altrettanto limitato di account. Instagram in questa fase monitorerà continuamente l’utilizzo della feature per capire quali link verranno pubblicati nelle Storie, agendo di conseguenza con eventuali funzionalità aggiuntive per limitare la diffusione di disinformazione e attività classificabili come spam.

Vishal Shah, head of product di Instagram, ha spiegato a The Verge che dopo questa prova iniziale si spera in una distribuzione globale rapida anche per utenti Android, ma tutto dipenderà dal feedback che otterranno sia dall’utenza che dai semplici dati raccolti in live dal sistema.

Sempre a proposito di Instagram, recentemente non solo è diventato possibile pubblicare post da PC e Mac, ma a quanto pare la piattaforma sta anche testando le pubblicità in formato Reels tra un contenuto di un utente e un altro.