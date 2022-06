Instagram avvia test visualizzazione feed a tutto schermo: si insegue TikTok

Lo scorso maggio il CEO di Instagram, Adam Mosseri, svelò l’imminente arrivo del feed a tutto schermo per il suo social network. Questa novità si ispira chiaramente alla soluzione adottata da TikTok, la quale verrà ripresa proprio da Instagram e Meta per le sue piattaforme, e da oggi è ufficialmente in fase di test.

La nuova visualizzazione del feed a schermo intero di Instagram è stata confermata ulteriormente proprio dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, tramite le sue Storie riprese poi su Twitter. Come potete vedere dalle immagini d’anteprima allegate in calce alla notizia, al posto di un riquadro dedicato alla foto ci si aspetta ora la creazione automatica di un feed “full-screen” con una nuova interfaccia che riprende parzialmente quella del social network rivale TikTok.

Mark Zuckerberg ha poi aggiunto quanto segue: “Vogliamo rendere più facile scoprire contenuti e connettersi con gli amici. Le fotografie sono ancora una parte importante di Instagram e stiamo lavorando su modi per migliorare la loro visualizzazione in un feed a schermo intero. Alcuni utenti inizieranno a vedere questa novità a breve”.

È chiaro che Meta intenda completare l’evoluzione di Instagram da app per condivisione di fotografie a social network per foto e video, dove tuttavia questi ultimi contenuti risultano, in realtà, al centro della strategia della piattaforma. Non è chiaro quando questa novità diventerà ufficiale per tutti gli utenti ma, a breve, anche in Italia potremmo iniziare a vedere tale feed inedito in vista del lancio definitivo.

Qualche giorno fa, per giunta, si è parlato anche di possibili modifiche radicali a Facebook per fare concorrenza a TikTok.