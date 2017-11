Instagram: è di Beyoncè la fotografia con più like pubblicata nel 2017

Il 2017 sta ormai passando alla storia, e per le piattaforme online come Facebook e Twitter non è certo stato indimenticabile, dal momento che sono state più volte accusate di aver spostato, indirettamente, l'esito delle elezioni americane a causa della diffusione delle fake news

Vi è però una piattaforma immune da polemiche, in cui le fotografie la fanno da padrone e che è al di fuori di tutte queste polemiche.

Si tratta di Instagram, una community da 800 milioni di utenti che probabilmente mai come quest'anno si è consolidata come una delle piattaforme emergenti più interessanti, anche grazie al massiccio utilizzo da parte dei più giovani ed una serie interessanti funzionalità che l'hanno resa accessibile ed immediata per tutti.

La fotografia più apprezzata dagli utenti è risultata essere quella che trovate in calce, pubblicata dalla popstar Beyoncè il 1 Febbraio ed attraverso cui ha ufficializzato la sua gravidanza. Una fotografia rapidamente diventata iconica, che in dieci mesi ha toccato quota 11,1 milioni di Like, facendo aumentare anche i followers.

Beyoncè, infatti, è risultata essere la quarta celebrità più seguita, con 108 milioni di seguaci, dietro alla cantante Selena Gomez, al primo posto con 130 milioni di seguaci, il Pallone d'Oro e campione del Portogallo, Cristiano Ronaldo (116 milioni) ed Ariana Grande (115 milioni).

Al secondo posto nella classifica delle foto più apprezzate c'è quella del fenomeno del Real Madrid, attraverso cui ha annunciato la nascita dei suoi due gemelli.